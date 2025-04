Європарламент: в ECR хочуть від Орбана "письмову заяву" про підтримку України для приєднання

Партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) буде запропоновано надати письмову заяву з підтримкою України, якщо вони хочуть приєднатися до Європейських консерваторів і реформістів (ECR), за словами віце-голови групи Ніколи Прокаччіні, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Прокаччіні пояснив, що це стосується і румунської крайної правої партії AUR, яка цього тижня приєдналася до консерваторів ЄС.

"Ми попросили в AUR офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ECR було б неможливим, тому що ми завжди були на боці Києва", - заявив співголова ECR і депутат Європарламенту від Fratelli d'Italia Прокаччіні.

"Якщо в майбутньому Орбан теж захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те саме", - пояснив Прокаччіні.

Цього тижня до ECR приєдналися нові члени, зокрема представники партії Данських демократів (Denmark Democrats), болгарської партії "Є такий народ" (There is Such a People), партії "Союз фермерів та зелених Литви" (Lithuanian Farmers and Greens Union), колишніх членів Європарламенту від Reconquête з Франції та Альянсу Союзу румунів (Alliance for the Union of Romanians, AUR).

З появою нових партій ECR (European Conservatives and Reformists) стала третьою за величиною групою у парламенті ЄС, випередивши ліберальну партію Renew.

"Фідес" та ECR зустрічалися кілька місяців, проте правляча партія Угорщини не вітала приєднання AUR.

"Фідес" ніколи не поділить групу в Європарламенті з такою партією (AUR). Це не підлягає обговоренню", - заявив Золтан Ковач, прес-секретар прем'єр-міністра Угорщини, маючи на увазі крайню позицію румунської націоналістичної партії щодо угорської меншини в країні.

ECR обере своє керівництво на своєму установчому засіданні 26 червня.

Опонент Орбана приєднується до Європарламенту, на тлі відмови для "Фідес" угорського прем’єра