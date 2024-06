Партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" (Fidesz) будет предложено предоставить письменное заявление с поддержкой Украины, если они хотят присоединиться к Европейским консерваторам и реформистам (ECR), по словам вице-председателя группы Николы Прокаччини, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Прокачини пояснил, что это касается и румынской крайне правой партии AUR, которая на этой неделе присоединилась к консерваторам ЕС.

"Мы попросили в AUR официальное письменное заявление об односторонней поддержке украинского дела. Без этого присоединение к группе ECR было бы невозможным, потому что мы всегда были на стороне Киева", - заявил сопредседатель ECR и депутат Европарламента от Fratelli d'Italia Прокаччини.

"Если в будущем Орбан тоже захочет присоединиться к консерваторам, ему придется сделать то же самое", - пояснил Прокаччини.

На этой неделе к ECR присоединились новые члены, в том числе представители партии Датских демократов (Denmark Democrats), болгарской партии "Есть такой народ" (There is Such a People), партии "Союз фермеров и зеленых Литвы" (Lithuanian Farmers and Greens Union), бывших членов Европарламента от Reconquête из Франции и Альянса Союза румын (Alliance for the Union of Romanians, AUR).

С появлением новых партий ECR (European Conservatives and Reformists) стала третьей по величине группой в парламенте ЕС, опередив либеральную партию Renew.

"Фидес" и ECR встречались несколько месяцев, однако правящая партия Венгрии не приветствовала присоединение AUR.

"Фидес" никогда не поделит группу в Европарламенте с такой партией (AUR). Это не подлежит обсуждению", - заявил Золтан Ковач, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии, имея в виду крайнюю позицию румынской националистической партии в отношении венгерского меньшинства в стране.

ECR выберет свое руководство на своем учредительном собрании 26 июня.

Оппонент Орбана присоединяется к Европарламенту, на фоне отказа для "Фидес" венгерского премьера