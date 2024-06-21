Киев • УНН
Партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана должна подать письменное заявление о поддержке Украины, если она хочет присоединиться к Европейским консерваторам и реформистам (ECR) в Европейском парламенте.
Партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" (Fidesz) будет предложено предоставить письменное заявление с поддержкой Украины, если они хотят присоединиться к Европейским консерваторам и реформистам (ECR), по словам вице-председателя группы Николы Прокаччини, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
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Прокачини пояснил, что это касается и румынской крайне правой партии AUR, которая на этой неделе присоединилась к консерваторам ЕС.
"Мы попросили в AUR официальное письменное заявление об односторонней поддержке украинского дела. Без этого присоединение к группе ECR было бы невозможным, потому что мы всегда были на стороне Киева", - заявил сопредседатель ECR и депутат Европарламента от Fratelli d'Italia Прокаччини.
"Если в будущем Орбан тоже захочет присоединиться к консерваторам, ему придется сделать то же самое", - пояснил Прокаччини.
На этой неделе к ECR присоединились новые члены, в том числе представители партии Датских демократов (Denmark Democrats), болгарской партии "Есть такой народ" (There is Such a People), партии "Союз фермеров и зеленых Литвы" (Lithuanian Farmers and Greens Union), бывших членов Европарламента от Reconquête из Франции и Альянса Союза румын (Alliance for the Union of Romanians, AUR).
С появлением новых партий ECR (European Conservatives and Reformists) стала третьей по величине группой в парламенте ЕС, опередив либеральную партию Renew.
"Фидес" и ECR встречались несколько месяцев, однако правящая партия Венгрии не приветствовала присоединение AUR.
"Фидес" никогда не поделит группу в Европарламенте с такой партией (AUR). Это не подлежит обсуждению", - заявил Золтан Ковач, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии, имея в виду крайнюю позицию румынской националистической партии в отношении венгерского меньшинства в стране.
ECR выберет свое руководство на своем учредительном собрании 26 июня.
Оппонент Орбана присоединяется к Европарламенту, на фоне отказа для "Фидес" венгерского премьера19 июня 2024, 12:14 • 13734 просмотра