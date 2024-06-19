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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оппонент Орбана присоединяется к Европарламенту, на фоне отказа для "Фидес" венгерского премьера

Оппонент Орбана присоединяется к Европарламенту, на фоне отказа для "Фидес" венгерского премьера

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 12:14  •  4226 просмотра

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Партия Виктора Орбана "Fidesz" может быть не принята в группу Европейского парламента, в то время как его оппонент Петера Мадьяр и его "Партия уважения и свободы" (TISZA) присоединится к группе Европейской народной партии после голосования в Брюсселе.

Партию Орбана "Fidesz" могут не взять в группу Европарламента. В то же время, "Партия уважения и свободы" Петера Мадьяра (TISZA), оппонента Виктора Орбана, присоединится к европейской группе после голосования в Брюсселе во вторник. Пишет УНН со ссылкой на Euronews и Corriere Roma.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, председатель Европарламента пока не согласовывает присоединение к европартии "Европейские консерваторы и реформисты" (ERC) политической силы премьера Венгрии Виктора Орбана "Венгерский гражданский союз" (Fidesz). Орбан рассчитывал присоединиться к ее группе, но, Мелони не поддерживает это решение, сколько "здесь больше недостатков, чем преимуществ", пишет политический обозреватель Corriere Roma.  

Стало также известно, что оппонент Виктора Орбана присоединяется к ЕНП в Европарламенте: "Партия уважения и свободы" Петера Мадьяра (TISZA) присоединится к европейской группе после голосования в Брюсселе во вторник, пишет Euronews. Семь депутатов Европарламента от TISZA, избранных на последних европейских выборах, будут сидеть в самой большой фракции парламента.

Справка

Мадьяр, бывший член правого правительства Орбана, шокировал Венгрию в начале 2023 года, осудив то, что он назвал "мафиозным государством", раскрыв свой личный опыт работы с коррупцией и пропагандистской машиной Орбана, пишет Euronews.

Напомним,

УНН сообщал, что в таких странах, как Венгрия, Словакия, Польша, Румыния и Болгария, крайне правые партии потеряли голоса на выборах в Европарламент.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
bryusselБрюссель
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ruminiyaРумыния
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