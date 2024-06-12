У Східній Європі виборці піднесли сюрприз - праві партії набрали набагато менше голосів у Європарламент

Крайні праві партії домоглися менших успіхів на виборах до Європарламенту у Східній Європі: в Угорщині партія Орбана втратила значну частку голосів; у Польщі «Право і справедливість» (PiS) Качинського всупереч прогнозам вдовольнилася другим місцем; поступилася першим місцем SMER-SD, партія глави уряду Словаччини. Про це пише УНН з посиланням на DW, Deník N і Радіо Прага.

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У країнах Східної Європи вибори до Європарламенту закінчилися, голоси майже підрахували, - як виявилося, у східній частині Євросоюзу ситуація відрізняється від нинішніх уподобань виборців у Західній Європі. У таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія та Болгарія, крайні праві партії втратили голоси на виборах до Європарламенту.

Угорщина

Партія Орбана вперше за багато років втратила значну частку голосів на виборах. Молода партія «Повага і свобода» (Tisza), очолювана юристом Петером Мадьяром, стала головною опозиційною силою. І Мадяр не приховує, що має намір боротися з керівництвом Fidesz прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Орбану це не завадило заявити про перемогу над старою і новою опозицією. Однак Петер Мадяр, навпаки, пообіцяв зміну влади на майбутніх парламентських виборах 2026 року й оголосив: «Усе тільки починається!»

Польща

У Польщі перше місце посіла правляча коаліція партій на чолі з Дональдом Туском.

«Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качинського, яка керувала країною з 2015 по 2023 рік, залишається політичною силою, - вона набрала 36 % голосів, але це не перше місце.

Лідер PiS Качинський був налаштований агресивно і назвав результати виборів «великим викликом», пише DW. Зі свого боку чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що «найближчими місяцями Польща вирішуватиме, який вигляд матиме Європа».

Словаччина

Ліво-соціал-ліберальна партія «Прогресивна Словаччина» (ПС) отримала 28%, випередивши право-націоналістичну партію «Напрямок - соціальна демократія» (SMER-SD) глави уряду Роберта Фіцо, нещодавно пораненого внаслідок замаху.

У зв'язку з цим Фіцо звинуватив опозицію в тому, що вона винна в цьому нападі, оскільки поширювала заплутані ультраправі теорії змови.

У Хорватії, Румунії та Болгарії ультраправі партії не змогли домогтися прориву, - у цих країнах перемогли правлячі партії та альянси, що представляють проєвропейські та водночас консервативно-націоналістичні позиції, включно із Соціал-демократичною партією Румунії, яка вступила в альянс із Націонал-ліберальною партією для участі в європейських виборах.

Чехія

Чехія підтримала пріоритети значної частини виборців із західноєвропейських країн. На нинішніх виборах до Європарламенту в Чехії підтвердився підйом ультраправої коаліції Prísaha a Motoristé («Клятва і автомобілісти»), очолюваної колишнім гонщиком і скандальним авторитетом Філіпом Туреком.

Його партія отримала два місця в Європарламенті і стала третьою за величиною політичною силою в країні, незважаючи на відсутність представників у чеському парламенті. Турек, який не соромиться демонструвати нацистську символіку або знаки симпатії до неонацистських партій, таких як грецька «Золота зоря», пообіцяв приїхати до Страсбурга на перше пленарне засідання ЄП на автомобілі з «величезним вуглецевим слідом».

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