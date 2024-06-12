Крайне правые партии добились меньших успехов на выборах в Европарламент в Восточной Европе: в Венгрии партия Орбана потеряла значительную долю голосов; в Польше "Право и справедливость" (PiS) Качиньского вопреки прогнозам довольствовалась вторым местом; уступила первое место SMER-SD, партия главы правительства Словакии. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW, Deník N и Радио Прага.

Детали

В странах Восточной Европы выборы в Европарламент закончились, голоса почти подсчитали, - как оказалось, в восточной части Евросоюза ситуация отличается от нынешних предпочтений избирателей в Западной Европе. В таких странах как Венгрия, Словакия, Польша, Румыния и Болгария крайне правые партии потеряли голоса на выборах в Европарламент.

Венгрия

Партия Орбана впервые за много лет потеряла значительную долю голосов на выборах. Молодая партия "Уважение и свобода" (Tisza), возглавляемая юристом Петером Мадьяром, стала главной оппозиционной силой. И Мадьяр не скрывает, что намерен бороться с руководством Fidesz премьер-министра Виктора Орбана.

Орбану это не помешало заявить о победе над старой и новой оппозицией. Однако Петер Мадьяр, напротив, пообещал смену власти на предстоящих парламентских выборах в 2026 году и объявил: "Все только начинается!"

Польша

В Польше первое место заняла правящая коалицию партий во главе с Дональдом Туском.

"Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая управляла страной с 2015 по 2023 год, остается политической силой, - она набрала 36 % голосов, но это не первое место.

Лидер PiS Качиньский был настроен агрессивно и назвал результаты выборов "большим вызовом", пишет DW. В свою очередь действующий премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что в "ближайшие месяцы Польша будет решать, как будет выглядеть Европа".

Словакия

Лево-социал-либеральная партия "Прогрессивная Словакия" (ПС) прлучила 28%, опередив право- националистическую партию "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) главы правительства Роберта Фицо, недавно раненого в результате покушения.

В этой связи Фицо обвинил оппозицию в том, что она виновна в этом нападении, поскольку распространяла запутанные ультраправые теории заговора.

В Хорватии, Румынии и Болгарии ультраправые партии не смогли добиться прорыва, - в этих странах победили правящие партии и альянсы, которые представляют проевропейские и в то же время консервативно-националистические позиции, включая Социал-демократическую партию Румынии, вступившую в альянс с Национал-либеральной партией для участия в европейских выборах.

Чехия

Чехия поддержала приоритеты значительной части избирателей из западноевропейских стран. На нынешних выборах в Европарламент в Чехии подтвердился подъем ультраправой коалиции Prísaha a Motoristé ("Клятва и автомобилисты"), возглавляемой бывшим гонщиком и скандальным авторитетом Филипом Туреком.

Его партия получила два места в Европарламенте и стала третьей по величине политической силой в стране, несмотря на отсутствие представителей в чешском парламенте. Турек, который не стесняется демонстрировать нацистскую символику или знаки симпатии к неонацистским партиям, таким как греческая "Золотая заря", пообещал приехать в Страсбург на первое пленарное заседание ЕП на автомобиле с "огромным углеродным следом".

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