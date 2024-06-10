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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 12:46  •  2274 просмотра

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В новом составе Европарламента, основанном на предыдущих результатах, Европейская народная партия является крупнейшей группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "обновить Европу" с 79 местами и другие группы.

В новом составе Европейского парламента, по обновленным предварительным результатам, Европейская народная партия является самой большой группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "Обновить Европу" с 79 местами и другие группы, пишет УНН со ссылкой на обновленную проекцию мест для нового Европарламента.

Детали

Состав групп основан на имеющихся предварительных или окончательных национальных результатах, опубликованных после завершения голосования в государствах-членах, по состоянию на 13:59 по местному времени 10 июня из 26 доступных стран, на основе следующей структуры Европейского парламента: 

  • Группа Европейской народной партии (Христианские демократы) (EPP) – 185 
  • Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте (S&D) – 137 
  • Группа «Обновить Европы» (Renew Europe) - 79 
  • Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 73 
  • Группа «Идентичность и демократия» (ID) - 58 
  • Группа зеленых/Европейский свободный альянс ("зеленые"/EFA) – 52 
  • Те, которые не входят в группы (NI) – 46 
  • Группа левых в Европарламенте GUE/NGL ("левые") – 36 
  • Вновь избранные члены, не принадлежащие ни к одной из политических групп, созданных в уходящем Европейском парламенте ("другие") - 54
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Справочно

Согласно правилам Европейского парламента, политическая группа должна состоять как минимум из 23 членов, избранных как минимум в семи государствах-членах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
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