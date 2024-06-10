Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В новом составе Европейского парламента, по обновленным предварительным результатам, Европейская народная партия является самой большой группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "Обновить Европу" с 79 местами и другие группы, пишет УНН со ссылкой на обновленную проекцию мест для нового Европарламента.

Детали

Состав групп основан на имеющихся предварительных или окончательных национальных результатах, опубликованных после завершения голосования в государствах-членах, по состоянию на 13:59 по местному времени 10 июня из 26 доступных стран, на основе следующей структуры Европейского парламента:

Группа Европейской народной партии (Христианские демократы) (EPP) – 185

Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте (S&D) – 137

Группа «Обновить Европы» (Renew Europe) - 79

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 73

Группа «Идентичность и демократия» (ID) - 58

Группа зеленых/Европейский свободный альянс ("зеленые"/EFA) – 52

Те, которые не входят в группы (NI) – 46

Группа левых в Европарламенте GUE/NGL ("левые") – 36

Вновь избранные члены, не принадлежащие ни к одной из политических групп, созданных в уходящем Европейском парламенте ("другие") - 54

Справочно

Согласно правилам Европейского парламента, политическая группа должна состоять как минимум из 23 членов, избранных как минимум в семи государствах-членах.