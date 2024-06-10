Вибори в ЄС: оновлено розподіл місць у Європарламенті на основі попередніх результатів
Київ • УНН
У новому складі Європарламенту, заснованому на попередніх результатах, Європейська народна партія є найбільшою групою з 185 місцями, за нею йдуть соціалісти і демократи зі 137 місцями, "Оновити Європу" з 79 місцями та інші групи.
У новому складі Європейського парламенту, за оновленими попередніми результатами, Європейська народна партія є найбільшою групою з 185 місцями, за нею йдуть соціалісти і демократи зі 137 місцями, "Оновити Європу" з 79 місцями та інші групи, пише УНН з посиланням на оновлену проєкцію місць для нового Європарламенту.
Деталі
Склад груп базується на основі наявних попередніх або остаточних національних результатів, опублікованих після завершення голосування в усіх державах-членах, станом на 13:59 за місцевим часом 10 червня з 26 доступних країн, на основі структури Європарламенту, що йде:
- Група Європейської народної партії (Християнські демократи) (EPP) – 185
- Група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європейському парламенті (S&D) – 137
- Група «Оновити Європу» (Renew Europe) - 79
- Група європейських консерваторів та реформістів (ECR) - 73
- Група «Ідентичність та демократія» (ID) - 58
- Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA) – 52
- Ті, які не входять у групи (NI) – 46
- Група лівих у Європарламенті GUE/NGL ("Ліві", The Left) – 36
- Новообрані члени, які не належать до жодної з політичних груп, створених у Європарламенті, що йде, ("Інші", Others) - 54
Довідково
Згідно з регламентом Європарламенту, політична група повинна складатися щонайменше з 23 членів, обраних принаймні в семи державах-членах.