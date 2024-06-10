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Вибори в ЄС: оновлено розподіл місць у Європарламенті на основі попередніх результатів

Київ • УНН

 • 16533 перегляди

У новому складі Європарламенту, заснованому на попередніх результатах, Європейська народна партія є найбільшою групою з 185 місцями, за нею йдуть соціалісти і демократи зі 137 місцями, "Оновити Європу" з 79 місцями та інші групи.

У новому складі Європейського парламенту, за оновленими попередніми результатами, Європейська народна партія є найбільшою групою з 185 місцями, за нею йдуть соціалісти і демократи зі 137 місцями, "Оновити Європу" з 79 місцями та інші групи, пише УНН з посиланням на оновлену проєкцію місць для нового Європарламенту.

Деталі

Склад груп базується на основі наявних попередніх або остаточних національних результатів, опублікованих після завершення голосування в усіх державах-членах, станом на 13:59 за місцевим часом 10 червня з 26 доступних країн, на основі структури Європарламенту, що йде: 

  • Група Європейської народної партії (Християнські демократи) (EPP) – 185 
  • Група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європейському парламенті (S&D) – 137 
  • Група «Оновити Європу» (Renew Europe) - 79 
  • Група європейських консерваторів та реформістів (ECR) - 73 
  • Група «Ідентичність та демократія» (ID) - 58 
  • Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA) – 52 
  • Ті, які не входять у групи (NI) – 46 
  • Група лівих у Європарламенті GUE/NGL ("Ліві", The Left) – 36 
  • Новообрані члени, які не належать до жодної з політичних груп, створених у Європарламенті, що йде, ("Інші", Others) - 54
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Довідково

Згідно з регламентом Європарламенту, політична група повинна складатися щонайменше з 23 членів, обраних принаймні в семи державах-членах.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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