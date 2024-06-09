Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

В субботу словаки выбирали своих представителей в Европарламент. По неофициальным данным, победу на выборах одержала словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра страны Роберта Фицо оказалась на втором месте. Об этом сообщило издание Aktuality, передает УНН.

По неофициальным подсчетам, "прогрессивная Словакия" получили 27,81 процента голосов, Smer Роберта Фицо – 24,8% . Движение "Республика" имеет 12,53% поддержки. Партия "Голос" (7,18%) и ХДС (7,14%) имеют почти одинаковое количество голосов.

Лидер Smer Моника Бенева поздравила "Прогрессивную Словакию" с победой и отметила, что ее партия, вероятно, получила 5 мест из 15, что на два больше, чем на выборах 2019 года, а также почти на 10% больше, чем на последних выборах в Европарламент.

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Выборы показывают, что "Прогрессивная Словакия" получит шесть мест, Smer - пять, "Республика" будет представлена двумя избранными кандидатами, а KDH и Hlas - по одному месту.

Эти результаты неофициальны. Официальные цифры будут объявлены Евростатом после 23.00.

Явка избирателей превысила 34% избирателей, имеющих право голоса. Это самая высокая явка за всю историю выборов в Европейский парламент.

В 2019 году на избирательные участки пришли более 22% избирателей.

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