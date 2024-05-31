Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо понадобится несколько месяцев для восстановления после покушения, совершенного на него в середине мая. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрий Бланарь в интервью TASR, передает УНН.

Детали

Его состояние (Фицо - ред.), слава Богу, улучшается, но еще пройдет несколько месяцев, прежде чем он сможет полноценно выполнять свои обязанности - сказал Бланар.

В больнице подтвердили, что Фицо уже находится дома на лечении. В четверг он прошел дополнительные обследования, которые подтвердили положительное состояние его здоровья после покушения. Также в эти дни начался процесс его реабилитации, которая займет довольно много времени.

Напомним

15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо была совершена атака. Стрелок находился в небольшой группе людей, которых Фицо вышел поздравить, после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Как сообщалось, нападающий сделал пять выстрелов с близкого расстояния.

Сегодня стало известно, что Фицо выписали из больницы.