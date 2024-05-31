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Роберт Фіцо зможе повернутися до роботи лише за кілька місяців - МЗС Словаччини

Київ • УНН

 • 32812 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже перебуває вдома на лікуванні. Днями розпочався процес його реабілітації, але йому знадобиться кілька місяців для відновлення після замаху, скоєного на нього в середині травня.

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо знадобиться кілька місяців для відновлення після замаху, скоєного на нього в середині травня. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в інтерв'ю TASR, передає УНН.

Деталі

Його стан (Фіцо - ред.), слава Богу, покращується, але ще пройде кілька місяців, перш ніж він зможе повноцінно виконувати свої обов’язки

- сказав Бланар.

У лікарні підтвердили, що Фіцо вже перебуває вдома на лікуванні. У четвер він пройшов додаткові обстеження, які підтвердили позитивний стан його здоров'я після замаху. Також цими днями розпочався процес його реабілітації, яка займе доволі багато часу.

Нагадаємо

15 травня 2024 року на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо була скоєна атака. Стрілок перебував у невеликій групі людей, яких Фіцо вийшов привітати, після виїзного засідання уряду у місцевому культурному центрі. Як повідомлялося, нападник зробив п'ять пострілів з близької відстані.

Сьогодні стало відомо, що Фіцо виписали з лікарні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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