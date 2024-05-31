Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо виписали з лікарні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був виписаний з лікарні. Лікарі повідомили, що його стан здоров'я покращується, і він розпочав процес реабілітації.
Прем'єр-міністра Словаччини Фіцо виписали з лікарні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У четвер прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо виписали з лікарні в центральному місті Банська Бистриця, де він одужував після замаху, і доставили в його квартиру в Братиславі.
З лікарні повідомили, що стан здоров'я прем'єр-міністра покращується, і він розпочав процес реабілітації.
Нагадаємо
15 травня 2024 року на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо була скоєна атака. Підозрюваний у замаху, 71-річний Юрай Ч., був затриманий на місці та пізніше звинувачений у спробі умисного вбивства.
Стан прем'єра Словаччини Фіцо покращується - уряд27.05.24, 14:33 • 14938 переглядiв