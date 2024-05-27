Стан прем'єра Словаччини Фіцо покращується - уряд
Київ • УНН
Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поступово покращується після того, як 15 травня він отримав чотири поранення під час замаху.
Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на нього на початку цього місяця покращується, повідомили у понеділок уряд та лікарня, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Нападник влучив у Фіцо чотирма кулями з близької відстані, коли прем’єр Словаччини вітав своїх прихильників після засідання уряду в центральному словацькому місті Гандлова 15 травня.
59-річний Фіцо отримав поранення у живіт і був доставлений до лікарні в Банській-Бистриці у серйозному стані. Одразу ж йому було проведено більш ніж п'ятигодинну хірургічну операцію, а за два дні - ще одну.
З того часу його стан покращується, і обстеження підтвердили це у понеділок, повідомили в університетській лікарні імені Рузвельта у щоденному зведенні.
"За результатами обстеження сьогоднішнє засідання медкомісії підтвердило поступове покращення стану здоров'я прем'єр-міністра", - повідомили в уряді без подальших подробиць.
Доповнення
Цей напад, перший великий замах на європейського політичного лідера за більш ніж 20 років, наголосив на глибоких політичних розбіжностях у словацькому суспільстві, вказує видання.
Поліція затримала нападника на місці. Пізніше прокуратура висунула обвинувачення нападнику, і суд ухвалив тримати його під вартою.
71-річний чоловік заявив суду, що хотів поранити, а не вбити словацького прем'єр-міністра, тому що був не згоден із політикою уряду та використав зброю, якою володів понад 30 років, ідеться у судовому документі.