Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него в начале этого месяца улучшается, сообщили в понедельник правительство и больница, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нападавший попал в Фицо четырьмя пулями с близкого расстояния, когда премьер Словакии приветствовал своих сторонников после заседания правительства в центральном словацком городе Гандлова 15 мая.

59-летний Фицо получил ранение в живот и был доставлен в больницу в Банской-Быстрице в серьезном состоянии. Сразу же ему была проведена более чем пятичасовая хирургическая операция, а через два дня - еще одна.

С тех пор его состояние улучшается, и обследования подтвердили это в понедельник, сообщили в университетской больнице имени Рузвельта в ежедневной сводке.

"По результатам обследования сегодняшнее заседание медкомиссии подтвердило постепенное улучшение состояния здоровья премьер-министра", - сообщили в правительстве без дальнейших подробностей.

Дополнение

Это нападение, первое крупное покушение на европейского политического лидера за более чем 20 лет, подчеркнуло глубокие политические разногласия в словацком обществе, указывает издание.

Полиция задержала нападавшего на месте. Позже прокуратура предъявила обвинение нападавшему, и суд постановил держать его под стражей.

71-летний мужчина заявил суду, что хотел ранить, а не убить словацкого премьер-министра, потому что был не согласен с политикой правительства и использовал оружие, которым владел более 30 лет, говорится в судебном документе.