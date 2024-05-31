Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Премьер-министра Словакии Фицо выписали из больницы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы в центральном городе Банска Быстрица, где он выздоравливал после покушения, и доставили в его квартиру в Братиславе.

Из больницы сообщили, что состояние здоровья премьер-министра улучшается, и он начал процесс реабилитации.

Напомним

15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо была совершена атака. Подозреваемый в покушении, 71-летний Юрай Ч., был задержан на месте и позже обвинен в попытке умышленного убийства.

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство