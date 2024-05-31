Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  112461 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  109908 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116057 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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29 мая 2024, 10:01  •  121019 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  171456 просмотра

Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.

Новости Мира •   •  4851 просмотра
Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Манхэттенский суд присяжных признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, что сделало его первым бывшим президентом, осужденным за тяжкие преступления.

Новости Мира •   •  7437 просмотра
Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.

УНН Lite •   •  6429 просмотра
Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.

Война •   •  11670 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух организаций в Центральноафриканской Республике за поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группировки "вагнер" в Африке.

Новости Мира •   •  10397 просмотра
США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

В столице прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы.

Война •   •  53642 просмотра
В столице прогремели взрывы

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Война •   •  53120 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять около 40 миллиардов евро в год на долгосрочную военную помощь Украине.

Новости Мира •   •  50787 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.

Война •   •  49203 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  47448 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона