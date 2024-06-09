Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія
Київ • УНН
Згідно з неофіційними результатами, опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" набрала найбільшу кількість голосів (27,81%) на виборах до Європейського парламенту у Словаччині, в той час як партія Smer прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла друге місце з 24,8% голосів.
У суботу словаки обирали своїх представників до Європарламенту. За неофіційними даними, перемогу на виборах здобула словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо опинилась на другому місці. Про це повідомило видання Aktuality, передає УНН.
За неофіційними підрахунками, "Прогресивна Словаччина" отримали 27,81 відсотка голосів, Smer Роберта Фіцо – 24,8% . Рух "Республіка" має 12,53% підтримки. Партія "Голос" (7,18%) і ХДС (7,14%) мають майже однакову кількість голосів.
Лідерка Smer Моніка Беньова привітала "Прогресивну Словаччину" з перемогою і зазначила, що її партія, ймовірно, отримала 5 місць з 15, що на два більше, ніж на виборах 2019 року, а також майже на 10% більше, ніж на останніх виборах до Європарламенту.
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Вибори показують, що "Прогресивна Словаччина" отримає шість місць, Smer - п'ять, "Республіка" буде представлена двома обраними кандидатами, а KDH і Hlas - по одному місцю.
Ці результати є неофіційними. Офіційні цифри будуть оголошені Євростатом після 23.00.
Явка виборців перевищила 34% виборців, які мають право голосу. Це найвища явка за всю історію виборів до Європейського парламенту.
У 2019 році на виборчі дільниці прийшли понад 22% виборців.
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