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Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія

Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія

Київ • УНН

 • 26657 перегляди

Згідно з неофіційними результатами, опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" набрала найбільшу кількість голосів (27,81%) на виборах до Європейського парламенту у Словаччині, в той час як партія Smer прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла друге місце з 24,8% голосів.

У суботу словаки обирали своїх представників до Європарламенту. За неофіційними даними, перемогу на виборах здобула словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо опинилась на другому місці.  Про це повідомило видання Aktuality, передає УНН.

За неофіційними підрахунками, "Прогресивна Словаччина" отримали 27,81 відсотка голосів,  Smer Роберта Фіцо – 24,8% . Рух "Республіка" має 12,53% підтримки. Партія "Голос" (7,18%) і ХДС (7,14%) мають майже однакову кількість голосів.

Лідерка Smer Моніка Беньова привітала "Прогресивну Словаччину"  з перемогою і зазначила, що її партія, ймовірно, отримала 5 місць з 15, що на два більше, ніж на виборах 2019 року, а також майже на 10% більше, ніж на останніх виборах до Європарламенту.

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Вибори показують, що "Прогресивна Словаччина" отримає шість місць, Smer - п'ять, "Республіка" буде представлена двома обраними кандидатами, а KDH і Hlas - по одному місцю.

Ці результати є неофіційними. Офіційні цифри будуть оголошені Євростатом після 23.00.

Явка виборців перевищила 34% виборців, які мають право голосу. Це найвища явка за всю історію виборів до Європейського парламенту.

У 2019 році на виборчі дільниці прийшли понад 22% виборців.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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