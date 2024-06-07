Вибори в ЄС: у Нідерландах досягли успіху ультраправі і лівоцентристський альянс

У Нідерландах, де 6 червня почалися вибори до Європарламенту, значних успіхів на цьому голосуванні домоглася ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса. Про це говорять дані екзит-полів, пише УНН з посиланням на Euronews.

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Як повідомляється, ця політична сила може розраховувати на сім місць в законодавчому органі ЄС.

Успішно виступив і лівоцентристський альянс Партії праці і "зелених лівих". У них є можливість отримати Європарламенті вісім мандатів.

Похибка екзит-полів становить плюс-мінус одне місце.

Ще до оголошення результатів голосування Вілдерс вже назвав свою партію найбільшим переможцем. Партія свободи на чолі з Вілдерсом, як і багато інших ультраправих партій, буде прагнути обмежити повноваження Брюсселя за допомогою впливу на інституції ЄС через Європарламент, зазначає видання.

"Якщо ви хочете змінювати політику надання притулку, ви повинні впливати на Європейський Союз з усіма його керівними принципами, якими ми пов'язані. І, якщо ви хочете це змінити, вам необхідно мати сильну присутність в Європейському парламенті, і бути впевненими, що в разі необхідності, ми зможемо змінити європейські директиви, щоб відповідати за нашу власну імміграційну політику і політику надання притулку", - вказав Вілдерс.

Спілкуючись з журналістами після голосування, нідерландські виборці висловлювали неоднозначні думки як щодо політики ЄС, так і позиції Вілдерса, пише видання.

Пів року тому Партія свободи Герта Вілдерса, відома своєю антиісламською та антимігрантською риторикою, здобула значну перемогу на парламентських виборах у Нідерландах. Утім, як зазначає видання, у багатьох країнах Євросоюзу прихильників популістів стає все більше.

Повідомляється, що явка на виборах у Нідерландах становила 47%, що на 5% вище, ніж у 2019 році. Усього Нідерландам належить 31 місце в Європарламенті, де засідають 720 депутатів.

У п'ятницю, 7 червня, вибори до Європарламенту проходять в Ірландії. Громадяни країни також обиратимуть мера Лімеріка та членів міських та окружних рад у 31 муніципалітеті.

На європейських виборах в Ірландії можуть голосувати тільки громадяни країни. А на виборах до місцевих органів управління - всі, хто прожив в Ірландії більше ніж пів року.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і закриються о 22:00. Ірландія відправить до Європарламенту 14 депутатів депутатів, що становитиме 2% від Палати з 720 місць. Вибори також визначають 949 місць членів міських та окружних рад у 31 муніципалітеті, а жителі Лімеріка вперше оберуть свого мера.

Рекордна кількість ультраправих кандидатів, як зазначено, бере участь у виборах до місцевих рад та Європейського парламенту, але незрозуміло, чи багато з них буде обрано і чи приєднаються вони до очікуваного сплеску крайніх правих по всій Європі.

Партії правлячої коаліції спробували нейтралізувати загрозу шляхом посилення риторики і заходів проти мігрантів і прохачів притулку. Крайні праві також дещо здали свої позиції через збільшення кількості кандидатів, які розділять їхні голоси, зазначає видання.

Як повідомляє Radio Prague International, також у п'ятницю вибори до Європейського парламенту розпочалися в Чехії.

У п'ятницю та суботу для голосування на виборах до Європарламенту буде відкрито всі 14 800 виборчих дільниць по всій Чеській Республіці. Чехам надано вибір із 30 партій та коаліцій. Найбільші шанси на успіх, як зазначено, мають фракції, які представлені в Палаті депутатів парламенту. Голосувати можна лише за кандидата від партії, яка діє у Чеській Республіці. Проголосувати можна буде з 14:00 до 22:00 у п'ятницю або у суботу з 08:00 до 14:00. Результати будуть оголошені лише опівночі у неділю.

Активність чеських виборців на виборах до ЄП, як зазначено, може становити близько 30%, традиційно найменше з усіх видів виборів. Цього разу у громадян Чехії є вибір із 674 кандидатів, проте лише 21 з них може зайняти крісла євродепутатів.

Нагадаємо

У день голосування в Нідерландах були здійснені скоординовані кібератаки на сайти щонайменше трьох політичних партій. Відповідальність за це взяла на себе проросійська хакерська група HackNeT.

Доповнення

Результати голосування на європейських виборах стануть відомі після закриття виборчих дільниць у всіх країнах ЄС. Останній день голосування - 9 червня.