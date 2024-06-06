У Нідерландах сайти політичних сил зазнали кібератаки з боку рф-хакерів після початку виборів в ЄС

Веб-сайти голландських партій зазнали нападу у зв'язку з початком голосування в ЄС, - відповідальність за кібератаки взяла на себе проросійська хакерська група HackNeT в соціальній мережі Telegram.

Про це пише Politico і передає УНН.

Деталі

Кілька веб-сайтів політичних партій в Нідерландах піддалися кібератаці в четвер, після старту вибороа в Європейський парламент.

Правоцентристський "Християнсько - демократичний заклик" (CDA), ультраправа партія За свободу Герта Вілдерса (PVV) та популістський ультраправий "Форум за демократію" (FvD) заявили про проблеми на своїх веб-сайтах.

Зокрема, CDA повідомила на сторінці в X, що її веб-сайт зазнав "важкої" розподіленої атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

"У день виборів ми вважаємо це посяганням на вільні, демократичні вибори", - йдеться в заяві.

Відповідальність за кібератаки взяла на себе проросійська хакерська група HackNet в соціальній мережі Telegram.

"Нідерланди-перша країна, яка проголосувала за новий Європейський парламент", - написала група в повідомленні російською мовою. "Тож вони першими постраждають від DDoS-атак".

Доповнення

У Нідерландах перші виборці віддали свої голоси на виборах до Європарламенту. Виборчі дільниці в країні були відкриті з 7: 30 ранку четверга. Права популістська партія свободи Герта Вілдерса (PVV) лідирує в опитуваннях. Вона вже виявилася найсильнішою силою на парламентських виборах в Нідерландах в листопаді.

Перші прогнози щодо Нідерландів будуть опубліковані після закриття виборчих дільниць о 21:00. Результати для всього ЄС не очікуються до вечора неділі, коли виборчі дільниці в Німеччині та інших країнах ЄС будуть закриті.

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