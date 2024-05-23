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Євросоюз прагне посилити співпрацю країн ЄС у сфері оборони - Politico

Євросоюз прагне посилити співпрацю країн ЄС у сфері оборони - Politico

Київ • УНН

 • 18163 перегляди

ЄС прагне взяти на себе більшу відповідальність за безпеку і оборону, включаючи створення внутрішнього оборонного ринку, розширення виробничих потужностей, сприяння спільним закупівлям і фінансування великих європейських флагманських проектів, таких як щит протиповітряної оборони ЄС і поліпшення кібербезпеки.

Лідери ЄС прагнуть взяти на себе більшу відповідальність за безпеку та оборону Європейського Союзу. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі 

У виданні пояснили, що цього місяця в ЄС представлять новий стратегічний порядок денний, який приймається кожні п'ять років і включає пріоритети ЄС.

Наразі посадовці працюють над цим документом під керівництвом президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Як з'ясували в Politico в ЄС хочуть створити внутрішній ринок оборонної продукції та послуг, розширити виробничі потужності та сприяти спільним закупівлям в сфері оборони. 

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Найбільшою перешкодою для цієї мети є брак коштів. Наразі для фінансування у цій сфері пропонується "новий оборонний фонд для європейських проєктів", розширення повноважень Європейського інвестиційного банку та можливість створення "оборонних облігацій ЄС". Проте, як пише видання, Німеччина виступила проти цієї ідеї.

Журналісти з'ясували, що лідери ЄС прагнуть знайти фінансування для і для "великих європейських флагманських проєктів", "включаючи щит протиповітряної оборони ЄС або покращення кібербезпеки ЄС".

Доповнення

У Politico також додали, що більшість громадян в ЄС підтримують так звану "спільну оборону. Зокрема, 80% європейців виступають за розширення оборонної співпраці на рівні ЄС.

Нагадаємо

Європейська комісія оголосила про виділення понад 1 мільярда євро на фінансування 54 спільних європейських оборонних науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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