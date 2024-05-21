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Молдова підписала угоду з ЄС про партнерство у сфері безпеки та оборони

Молдова підписала угоду з ЄС про партнерство у сфері безпеки та оборони

Київ • УНН

 • 16423 перегляди

Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство в галузі безпеки і оборони з Європейським союзом, що має зміцнитиїї обороноздатність і дозволить об'єднати зусилля для вирішення спільних проблем безпеки.

Молдова стала першою серед країн, яка підписала угоду з Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Документ має на меті зміцнити обороноздатність країни. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму "Х", пише УНН.

Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Це партнерство посилить стійкість країни. Це дозволить спільно вирішувати спільні виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці 

- написав Боррель у своїй сторінці.

Нагадаємо

МЗС Молдови раніше анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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