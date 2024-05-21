Молдова підписала угоду з ЄС про партнерство у сфері безпеки та оборони
Київ • УНН
Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство в галузі безпеки і оборони з Європейським союзом, що має зміцнитиїї обороноздатність і дозволить об'єднати зусилля для вирішення спільних проблем безпеки.
Молдова стала першою серед країн, яка підписала угоду з Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Документ має на меті зміцнити обороноздатність країни. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму "Х", пише УНН.
Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Це партнерство посилить стійкість країни. Це дозволить спільно вирішувати спільні виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці
Нагадаємо
МЗС Молдови раніше анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони.