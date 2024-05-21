Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Молдова стала первой среди стран, подписавшей соглашение с Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Документ имеет целью укрепить обороноспособность страны. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель в своем "Х", пишет УНН.

Молдова стала первой страной, подписавшей с ЕС соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Это партнерство повысит устойчивость страны. Это позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества - написал Боррель в своей странице.

Напомним

МИД Молдовы ранее анонсировал заключение соглашения с Евросоюзом о сотрудничестве в рамках Партнерства в сфере безопасности и обороны.