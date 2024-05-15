Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

ukenru
14:28 • 52120 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 56963 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 68491 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 66471 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 79318 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 87987 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 119347 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139517 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141131 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 262800 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.5 м/с
39 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 59689 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 50944 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 61720 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 54635 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 46639 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 52126 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 262802 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 374226 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 388290 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 302720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 18995 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 18635 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 66845 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 82865 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 93736 перегляди
Актуальне
Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Київ • УНН

 • 25498 перегляди

Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яка розширює співпрацю в таких сферах, як зміцнення стійкості, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору, участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.

МЗС Молдови анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони. Як передає УНН, про це повідомляє NewsMaker.

Деталі

У зовнішньополітичному відомстві країни пояснили, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у "найближчому майбутньому" відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.

Там зазначили, що більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.

Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами

розповіли у міністерстві.

В МЗС додали, що на основі Партнерства Молдова і ЄС будуть обговорювати ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги по конкретних галузях, які представляють взаємний інтерес.

У документа про партнерство не буде статусу міжнародної угоди, він буде базуватися на політичних зобов’язаннях, йдеться у матеріалі.

Зеленський запросив на Саміт миру президентів Чехії та Молдови09.05.24, 21:15 • 51167 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kyshynivКишинів
moldovaМолдова
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40