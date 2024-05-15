Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони
Київ • УНН
Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яка розширює співпрацю в таких сферах, як зміцнення стійкості, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору, участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.
МЗС Молдови анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони. Як передає УНН, про це повідомляє NewsMaker.
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У зовнішньополітичному відомстві країни пояснили, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у "найближчому майбутньому" відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.
Там зазначили, що більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.
Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами
В МЗС додали, що на основі Партнерства Молдова і ЄС будуть обговорювати ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги по конкретних галузях, які представляють взаємний інтерес.
У документа про партнерство не буде статусу міжнародної угоди, він буде базуватися на політичних зобов’язаннях, йдеться у матеріалі.
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