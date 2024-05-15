Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  117551 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  118853 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  146936 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  146866 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130181 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175211 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210386 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215011 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206073 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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9 мая 2024, 10:03  •  349210 просмотра

Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.

политика •   •  1780 просмотра
Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа

Турция рассматривает законодательство о криминализации нового вида иностранного шпионажа, который называется "агенты влияния", которые ведут антитурецкую пропаганду и подрывают экономический, социальный и общественный порядок страны.

Общество •   •  1857 просмотра
Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа

WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд

Администрация Байдена работает над предложением о поставках Израилю нового вооружения на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе танковых боеприпасов на 700 миллионов долларов, тактических машин на 500 миллионов долларов и минометных снарядов на 60 миллионов долларов для пополнения запасов, использованных во время войны с ХАМАС.

Война •   •  2388 просмотра
WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд

США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

США угрожают в корне пересмотреть двусторонние отношения с Грузией, если противоречивый закон об иностранных агентах вступит в силу, несмотря на протесты и президентское вето.

Общество •   •  4167 просмотра
США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

США планируют расширить военный завод в Оклахоме, чтобы увеличить производство бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенной для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов, до 6-8 бомб в месяц к осени 2024 года.

Война •   •  4389 просмотра
Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

Согласно документам, найденным израильскими военными, ХАМАС планирует создать секретные базы в Турции и других странах для координации атак на израильские объекты, включая убийства и саботажные операции.

Война •   •  1987 просмотра
The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Более 7 500 гражданских лиц, в том числе более 760 детей, были эвакуированы из приграничных районов Харьковской области с начала активных боевых действий на этой территории.

Общество •   •  3913 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Блинкен спел в киевском баре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World" в одном из киевских баров во время своего визита в знак поддержки борьбы Украины за свободу.

Война •   •  4022 просмотра
Блинкен спел в киевском баре

Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Латвия выделит 10 миллионов евро на закупку более 3000 крупнокалиберных 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  7297 просмотра
Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

Движение транспорта на улице Антоновича в Киеве частично восстановлено после того, как аварийно-ремонтная бригада КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировала повреждение теплотрассы диаметром 1 метр, вызванное гидравлическими испытаниями.

Общество •   •  7127 просмотра
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА