Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

МИД Молдовы анонсировало заключение соглашения с Евросоюзом о сотрудничестве в рамках Партнерства в сфере безопасности и обороны. Как передает УНН, об этом сообщает NewsMaker.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве страны пояснили, что Партнерство в сфере безопасности и обороны - это политическое соглашение о расширении сотрудничества в этих областях, которое Кишинев заключит с ЕС в "ближайшем будущем" в соответствии с целями Стратегии национальной безопасности Молдовы.

Там отметили, что большинство мероприятий, которые предусматривает Партнерство, уже воплощают на практике, однако заключение соглашения станет основой для более систематического сотрудничества с ЕС.

Партнерство будет функционировать как зонтичный механизм для всех мероприятий взаимодействия между Молдовой и ЕС в таких сферах, как помощь блоку в укреплении устойчивости нашей страны, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору через Европейский инструмент мира, участие Молдовы в миссиях ЕС по управлению кризисами, интегрированное управление границами рассказали в министерстве.

В МИД добавили, что на основе Партнерства Молдова и ЕС будут обсуждать ситуацию в сфере безопасности и обороны, а также смогут установить тематические диалоги по конкретным отраслям, которые представляют взаимный интерес.

У документа о партнерстве не будет статуса международного соглашения, он будет базироваться на политических обязательствах, говорится в материале.

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