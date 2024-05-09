Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами и пригласил их на Глобальный саммит мира в Швеции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Он рассказал, что сегодня продолжил переговоры с лидерами, которые могут помочь Украине приблизить справедливый мир и реальную, долговременную безопасность.

Пригласил на Глобальный саммит мира президентов Молдовы и Чехии Майю Санду и Петра Павела, Премьер-министра Ирландии Саймона Харриса и Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Все они подтвердили свое участие. Благодарю за это - заявил Зеленский.

Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Кроме того, глава государства провел разговор с Президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо по развитию сотрудничества в различных областях. Обсудили участие Ганы в Саммите мира.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский очертил основные вопросы, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии. Среди них обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и депортированных граждан, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Напомним

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.