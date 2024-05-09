Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  97213 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  108121 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  110624 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  135131 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127311 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131317 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121357 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167690 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150513 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149671 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  307138 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  304254 просмотра

Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы

Президент Зеленский пригласил еще нескольких мировых лидеров на Глобальный саммит мира в Швеции. В частности, глава государства пригласил присоединиться к конференции президентов Молдовы и Чехии.

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Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы

Экстремальные погодные условия угрожают образованию: правительства стран Азии закрывают школы из-за тяжелой жары

Беспрецедентные волны жары в Азии и Африке заставили правительства закрыть школы, подчеркнув, как изменение климата угрожает образованию миллионов детей.

Новости Мира •   •  4063 просмотра
Экстремальные погодные условия угрожают образованию: правительства стран Азии закрывают школы из-за тяжелой жары

Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус

Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS и передаст их Силам обороны Украины.

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Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус

В Армении десятки тысяч людей вышли на протест и требуют отставки Пашиняна

Десятки тысяч людей протестовали в Ереване, требуя от властей прекратить демаркацию границы с Азербайджаном и немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Новости Мира •   •  5623 просмотра
В Армении десятки тысяч людей вышли на протест и требуют отставки Пашиняна

Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны

Президент Зеленский обсудил ускорение поставок оружия от партнеров и достижения необходимых результатов имеющимися силами для противодействия наступлению россии на востоке.

Война •   •  8045 просмотра
Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны

Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины

Германия выделит Украине 45 миллионов евро на финансирование проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии" и закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго" для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами.

Экономика •   •  6817 просмотра
Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины

За последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией - Костин

Только за последний месяц враг совершил более 1600 обстрелов мирных городов ракетами, беспилотниками и артиллерией, что привело к гибели 171 мирного жителя.

Война •   •  9400 просмотра
За последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией - Костин

По случаю 9 мая: Эстония вывесила на границе с рф плакат с подписью "путин - военный преступник"

В День Победы эстонцы вывесили на границе с россией плакат с надписью "путин - военный преступник", чтобы напомнить россии о ее "деструктивной работе" в Украине.

Война •   •  8634 просмотра
По случаю 9 мая: Эстония вывесила на границе с рф плакат с подписью "путин - военный преступник"

Морские пехотинцы США и Филиппин потопили корабль во время масштабных учений в Южно-Китайском море

Американские и филиппинские силы потопили списанный корабль ВМС Филиппин во время масштабных совместных военных учений в Южно-Китайском море, имитировавших боевые действия с кораблем противника.

Новости Мира •   •  7428 просмотра
Морские пехотинцы США и Филиппин потопили корабль во время масштабных учений в Южно-Китайском море

Трансграничное сотрудничество и развитие территорий: Кипер рассказал подробности Международного саммита городов и регионов

Олег Кипер обсудил важные темы военного времени с международными лидерами на втором Международном саммите городов и регионов, а также подписал соглашения о сотрудничестве с румынскими и молдавскими партнерами.

политика •   •  7346 просмотра
Трансграничное сотрудничество и развитие территорий: Кипер рассказал подробности Международного саммита городов и регионов