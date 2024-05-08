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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 13:28  •  3239 просмотра

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Президент Зеленский пригласил Генерального секретаря Совета Европы на Мирный саммит и поблагодарил ее за открытие офиса Реестра убытков в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с госпожой Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и пригласил ее на Саммит мира, передает УНН.

Поблагодарил за открытие в Киеве офиса Реестра убытков и приветствовал действенные шаги Комитета министров Совета Европы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России. Пригласил госпожу Генсека на Саммит мира и благодарен, что она подтвердила свое участие 

- сообщил Зеленский в Twitter.

Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира8 мая 2024, 13:21 • 3430 просмотров

Контекст

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
sovet-yevropiСовет Европы
shveitsariyaШвейцария
andrii-yermakАндрей Ермак
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
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