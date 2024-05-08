Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с госпожой Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и пригласил ее на Саммит мира, передает УНН.

Поблагодарил за открытие в Киеве офиса Реестра убытков и приветствовал действенные шаги Комитета министров Совета Европы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России. Пригласил госпожу Генсека на Саммит мира и благодарен, что она подтвердила свое участие - сообщил Зеленский в Twitter.

Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Контекст

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.