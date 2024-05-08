Зеленський запросив Генсека Ради Європи на Саміт миру. Пейчинович-Бурич підтвердила свою участь
Київ • УНН
Президент Зеленський запросив Генерального секретаря Ради Європи на Мирний саміт і подякував їй за відкриття офісу Реєстру збитків у Києві.
Президент України Володимир Зеленський поговорив з пані Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і запросив її на Саміт миру, передає УНН.
Подякував за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Запросив пані Генсека на Саміт миру і вдячний, що вона підтвердила свою участь
Зеленський переговорив з Шольцем: Німеччина підтвердила участь у Саміті миру08.05.24, 16:21 • 16474 перегляди
Контекст
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.