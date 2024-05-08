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Зеленський запросив Генсека Ради Європи на Саміт миру. Пейчинович-Бурич підтвердила свою участь

Зеленський запросив Генсека Ради Європи на Саміт миру. Пейчинович-Бурич підтвердила свою участь

Київ • УНН

 • 18554 перегляди

Президент Зеленський запросив Генерального секретаря Ради Європи на Мирний саміт і подякував їй за відкриття офісу Реєстру збитків у Києві.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з пані Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і запросив її на Саміт миру, передає УНН.

Подякував за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Запросив пані Генсека на Саміт миру і вдячний, що вона підтвердила свою участь 

- повідомив Зеленський у Twitter.

Зеленський переговорив з Шольцем: Німеччина підтвердила участь у Саміті миру08.05.24, 16:21 • 16474 перегляди

Контекст

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
rada-yevropyРада Європи
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
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