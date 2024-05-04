Переговорну позицію після Саміту миру у червні передадуть РФ — Офіс президента
Київ • УНН
Країни-учасниці Мирного саміту у Швейцарії 15-16 червня вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії як перший крок до справедливого миру в Україні.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Про це речник президента Сергій Никифоров сказав у коментарі Deutsche Welle, передає УНН.
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Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру
Нагадаємо
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що Росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що Росія не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
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