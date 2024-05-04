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Переговорну позицію після Саміту миру у червні передадуть РФ — Офіс президента

Переговорну позицію після Саміту миру у червні передадуть РФ — Офіс президента

Київ • УНН

 • 90252 перегляди

Країни-учасниці Мирного саміту у Швейцарії 15-16 червня вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії як перший крок до справедливого миру в Україні.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Про це речник президента Сергій Никифоров сказав у коментарі Deutsche Welle, передає УНН

Деталі 

Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру

сказав Никифоров у відповідь на прохання журналістів прокоментувати інтерв’ю заступника начальника ГУР МОУ Вадима Скібіцького.

Нагадаємо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що Росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що Росія не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів03.05.24, 08:15 • 53230 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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deutsche-welleDeutsche Welle
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
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