Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают общую переговорную позицию и передадут ее России. Об этом спикер президента Сергей Никифоров сказал в комментарии Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Украина и Швейцария организовывают саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру сказал Никифоров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать интервью заместителя начальника ГУР МОУ Вадима Скибицкого.

Напомним,

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что Россия может сорвать Саммит мира. В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что Россия не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

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