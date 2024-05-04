Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  137613 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  138122 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  140119 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  128287 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109169 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126861 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125360 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119475 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115226 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102045 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

Страны-участницы Мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня выработают общую переговорную позицию и передадут ее России как первый шаг к справедливому миру в Украине.

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Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.

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В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Четыре человека, в том числе ребенок и две пожилые женщины, получили ранения, когда гражданское офисное здание в Харькове загорелось из-за падения обломков сбитого иранского беспилотника "Шахид".

Война •   •  3710 просмотра
Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.

Война •   •  3280 просмотра
Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Полиция расследует действия должностных лиц Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" по факту незаконного препятствования доступа государства к стратегической информации по проектированию атомных электростанций и участия в управлении предприятием, что потенциально угрожает интересам Украины во время войны.

политика •   •  2839 просмотра
Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Глава МИД Британии высказался об отправке западных войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это было бы опасной эскалацией и что солдаты НАТО не должны убивать российских солдат.

Война •   •  3819 просмотра
Глава МИД Британии высказался об отправке западных войск в Украину

На взятке задержали директора Администрации речных портов

Директора Государственного предприятия "Администрация речных портов" задержали во время получения взятки в размере 8500 долларов США за заключение договора, связанного с эксплуатацией гидротехнических сооружений в Киевской области.

политика •   •  5196 просмотра
На взятке задержали директора Администрации речных портов

В Харькове из-за взрыва есть раненый

В Харькове в результате двух ударов беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе пострадал один человек, что повлекло масштабный пожар.

Общество •   •  6734 просмотра
В Харькове из-за взрыва есть раненый

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов во время воздушной тревоги и предупреждение об атаке беспилотников из Белгородской области России.

Война •   •  7810 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Минэнерго отчиталось о подготовке к следующей зиме

Министерство энергетики обсудило с Посольством США подготовку к следующему отопительному сезону, включая восстановление поврежденных объектов, увеличение мощностей по производству электроэнергии и стабилизацию энергетической системы Украины после российских атак.

Экономика •   •  6467 просмотра
Минэнерго отчиталось о подготовке к следующей зиме