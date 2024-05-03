Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

Россия может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет дольше. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью для The Economist, передает УНН.

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По его словам, самым большим неизвестным фактором войны является Европа.

Россияне возьмут страны Балтии за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий

Представитель разведки также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий

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