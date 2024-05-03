Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  109424 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  106691 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125771 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124723 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119224 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115090 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101928 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  293837 просмотра

Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, Россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней, что ставит страны Балтии под угрозу, если союзники Украины не увеличат оборонное производство, чтобы помочь Киеву.

Война •   •  7621 просмотра
Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России оружием, которое поставляет Великобритания, поскольку Россия атакует украинскую территорию.

Война •   •  8529 просмотра
Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием

На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения на различных участках фронта, противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  8690 просмотра
На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 472 140 человек личного состава и 7354 танков.

Война •   •  15287 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по российским войскам, нанося удары по местам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетным комплексам.

Война •   •  14710 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб

В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 349 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Общество •   •  14975 просмотра
В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области

США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия

США и Япония совместно разработают новую систему противоракетной обороны стоимостью около 3 миллиардов долларов для перехвата гиперзвукового оружия к 2030 году.

Война •   •  14068 просмотра
США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия

Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

США планируют ввести новые санкции против организаций, которые способствуют торговле оружием и нефтью между Россией и Северной Кореей, до конца месяца в координации с такими союзниками, как ЕС, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Война •   •  13540 просмотра
Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик

Две галактики NGC 3314 на изображении Хаббла кажутся пересекающимися, но на самом деле они разделены десятками миллионов световых лет и движутся в разных направлениях.

Новости Мира •   •  15016 просмотра
Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

Сегодня, третьего апреля, во многих странах мира представители медиа-сообщества, а также люди, которые хотят получать объективную информацию могут присоединиться к Всемирному дню свободы прессы.

УНН Lite •   •  63566 просмотра
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница