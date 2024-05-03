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Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів

Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів

Київ • УНН

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За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, Росія може вторгнутися в країни Балтії за 7 днів, в той час як реакція НАТО займе 10 днів, що ставить країни Балтії під загрозу, якщо союзники України не збільшать оборонне виробництво, щоб допомогти Києву.

Росія може захопити країни Балтії за сім днів, при цьому реакція НАТО буде довшою. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, вони теж зрештою виявляться під прицілом Росії. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю для The Economist, передає УНН.

Деталі

За його словами, найбільшим невідомим чинником війни є Європа.

Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить 10 днів

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький

Представник розвідки також зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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