Росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Про це сказав у інтерв'ю The Economist заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає УНН.

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Він зауважив, що Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових.

Росія також "генерує дивізію резервів" — від 15 000 до 20 000 осіб — у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних військ.

У той же час, Скібіцький підкреслив, що цього недостатньо аби захопити великі міста.

Швидка операція для входу та виходу - можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми - це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо.