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Росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

Росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

Київ • УНН

 • 116936 перегляди

Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області України наприкінці травня або на початку червня із залученням до 70 000 військовослужбовців.

Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Про це сказав у інтерв'ю The Economist заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає УНН.

Деталі

Він зауважив, що Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових.

Росія також "генерує дивізію резервів" — від 15 000 до 20 000 осіб — у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних військ.

У той же час, Скібіцький підкреслив, що цього недостатньо аби захопити великі міста.

Швидка операція для входу та виходу - можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми - це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо. 

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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