Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня. Об этом сказал в интервью The Economist заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, передает УНН.

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Он отметил, что Россия имеет в целом 514 000 сухопутных войск, задействованных в украинской операции, что превышает оценку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000-70 000 военных.

Россия также "генерирует дивизию резервов" - от 15 000 до 20 000 человек - в центральной части России, которую она может добавить к основным войскам.

В то же время, Скибицкий подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы захватить крупные города.

Быстрая операция для входа и выхода - возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы - это другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем. заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий

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