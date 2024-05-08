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Зеленський переговорив з Шольцем: Німеччина підтвердила участь у Саміті миру

Зеленський переговорив з Шольцем: Німеччина підтвердила участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 16474 перегляди

Президент Зеленський обговорив з канцлером Шольцем майбутній Мирний саміт, ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, внесок Німеччини у протиповітряну оборону України та підготовку до Конференції з відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем майбутній Саміт миру, ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, внесок Німеччини у ППО України та підготовку до конференції з відновлення України, пише УНН.

Поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував йому за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав

- написав Зеленський у X.

Сторони також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) "та її наповнення конкретними угодами", додав Президент.

"Докладно поінформував канцлера про поточну ситуацію на полі бою та на ключових напрямках. Обговорили продовження оборонної співпраці. Вдячний Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та силу нашої ППО. Німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку росії", - вказав Зеленський.

Зеленський про Саміт миру: працюємо над тим, щоб усі континенти були представлені07.05.24, 19:46 • 19764 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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