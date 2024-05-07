Зеленський про Саміт миру: працюємо над тим, щоб усі континенти були представлені
Київ • УНН
Україна працює над забезпеченням глобального представництва та участі лідерів на майбутньому Саміті миру у Швейцарії, щоб відновити повну силу та ефективність Статуту ООН для досягнення справедливого миру.
Україна працює над тим, щоб усі континенти були представлені на Саміті миру у Швейцарії і щоб кожен лідер зміг долучитись до відновлення повної сили та дієвості Статуту ООН. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Максимум уваги – підготовці першого Глобального саміту миру – інавгураційного Саміту, який може і мусить реально наблизити справедливий мир. Що більше держав світу проявлять своє лідерство на Саміті, то ближчим стане мир. Ми працюємо над тим, щоб усі континенти були представлені на Саміті і щоб кожен лідер зміг долучитись до відновлення повної сили та дієвості Статуту ООН
Зеленський сьогодні провів ще низку міжнародних переговорів – з лідерами Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії.
Особисто запросив партнерів на Саміт і вдячний за підтвердження участі. Обговорили, як зробити спільну роботу заради відновлення миру та міжнародної безпеки максимально дієвою
Доповнення
Іспанія, Бельгія та Фінляндія підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії.
Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевич обговорили консолідацію підтримки Саміту миру країнами світу.
Контекст
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.