Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Украина работает над тем, чтобы все континенты были представлены на Саммите мира в Швейцарии и чтобы каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Максимум внимания - подготовке первого Глобального саммита мира - инаугурационного Саммита, который может и должен реально приблизить справедливый мир. Чем больше государств мира проявят свое лидерство на Саммите, тем ближе станет мир. Мы работаем над тем, чтобы все континенты были представлены на Саммите и чтобы каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский сегодня провел еще ряд международных переговоров - с лидерами Бельгии, Испании, Латвии и Финляндии.

Лично пригласил партнеров на Саммит и благодарен за подтверждение участия. Обсудили, как сделать совместную работу ради восстановления мира и международной безопасности максимально действенной - сообщил Зеленский.

Дополнение

Испания, Бельгия и Финляндия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевич обсудили консолидацию поддержки Саммита мира странами мира.

Контекст

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.