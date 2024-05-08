Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем предстоящий Саммит мира, ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, вклад Германии в ПВО Украины и подготовку к конференции по восстановлению Украины, пишет УНН.

Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил его за подтверждение участия в Саммите мира и личные усилия, направленные на успех мероприятия. Поручили командам вместе работать над привлечением широкого круга государств - написал Зеленский в X.

Стороны также обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины (URC2024) "и ее наполнение конкретными соглашениями", добавил Президент.

"Подробно проинформировал канцлера о текущей ситуации на поле боя и на ключевых направлениях. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Благодарен Германии за значительный вклад в обороноспособность Украины и силу нашей ПВО. Немецкая помощь спасает человеческие жизни во время каждого террористического обстрела со стороны россии", - указал Зеленский.

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены