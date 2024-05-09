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Зеленський озвучив головні питання Саміту миру у Швейцарії

Зеленський озвучив головні питання Саміту миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 19312 перегляди

Зеленський окреслив основні питання, які обговорюватимуться на Саміті миру у Швейцарії. Серед них обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей та депортованих громадян, а також питання ядерної та продовольчої безпеки.

Серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.

Чого очікувати? Найбільшої кількості лідерів з різних континентів, що ми зберемося… Потрібно розпочати перші кроки і щодо гуманітарного аспекту обміну "всіх на всіх", повернення наших дітей додому, депортованих українців. Важливий момент ядерної безпеки та food security (продовольчої безпеки)

- розповів Зеленський.

Він сказав, що не бачить, де в цих питаннях можна балансувати між Україною і росією навіть тим країнам, які з початку повномасштабної війни постійно балансують у своїх меседжах, кроках.

Мені здається, що ці питання безумовні. Саме такі питання обрані для першого саміту, щоб вони конкретно показали, хто хоче миру

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Голова Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру 09.05.24, 17:31 • 18591 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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