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Голова Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру

Голова Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 18590 перегляди

Президент Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні, під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, і закликав усіх світових лідерів підтримати мирні зусилля України.

Голова європейської Ради Шарль Мішель профі телефонну розмову з президентом Україн Володимиром Зеленським та підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у червні. Про це пише УНН з посиланням на допис Мішель у соцмережі X.

Деталі 

Він розповів, що у День Європи зателефонував Зеленському, аби відзначити  спільну приналежність і майбутнє ЄС.

Підтвердив свою участь в Українському мирному саміті 15-16 червня. Закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії

- заявив Мішель. 

Окрім того, він розповів глав держави що ЄС досяг політичної згоди щодо використання надприбутків від знерухомлених російських активів на користь України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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