Голова Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру
Київ • УНН
Президент Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні, під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, і закликав усіх світових лідерів підтримати мирні зусилля України.
Голова європейської Ради Шарль Мішель профі телефонну розмову з президентом Україн Володимиром Зеленським та підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у червні. Про це пише УНН з посиланням на допис Мішель у соцмережі X.
Деталі
Він розповів, що у День Європи зателефонував Зеленському, аби відзначити спільну приналежність і майбутнє ЄС.
Підтвердив свою участь в Українському мирному саміті 15-16 червня. Закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії
Окрім того, він розповів глав держави що ЄС досяг політичної згоди щодо використання надприбутків від знерухомлених російських активів на користь України.
На що будуть використані доходи від заморожених активів росіян09.05.24, 13:13 • 21628 переглядiв
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб усі континенти були представлені на Саміті миру у Швейцарії і щоб кожен лідер зміг долучитись до відновлення повної сили та дієвості Статуту ООН
Обговорили консолідацію підтримки Саміту миру: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії07.05.24, 17:35 • 36816 переглядiв