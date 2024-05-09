Председатель Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира

Председатель европейского Совета Шарль Мишель профи телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Мишель в соцсети X.

Детали

Он рассказал, что в День Европы позвонил Зеленскому, чтобы отметить общую принадлежность и будущее ЕС.

Подтвердил свое участие в Украинском мирном саммите 15-16 июня. Призываю всех мировых лидеров поддержать эти мирные усилия Швейцарии - заявил Мишель.

Кроме того, он рассказал главам государства что ЕС достиг политического согласия по использованию сверхприбылей от обездвиженных российских активов в пользу Украины.

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Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы все континенты были представлены на Саммите мира в Швейцарии и чтобы каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН

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