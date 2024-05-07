Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  30835 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  37943 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  73178 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132680 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106630 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119723 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120387 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  228720 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  423545 просмотра

Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Президент Зеленский обсудил с Президентом Латвии Ринкевичсом консолидацию глобальной поддержки Мирного саммита и поблагодарил Латвию за подписание двустороннего соглашения о безопасности и обязательства ежегодно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Война •   •  1485 просмотра
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.

Общество •   •  2241 просмотра
Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.

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Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН

Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

Украинские аудиогиды и книжные полки уже представлены в 44 странах, включая Финляндию, Канаду, Венгрию, Ирландию, Польшу, Португалию и другие. Они установлены в рамках инициатив по популяризации украинской культуры во всем мире.

Культура •   •  2116 просмотра
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

После анонимного сообщения о заминировании зданий Ровенской облгосадминистрации и областного совета взрывных устройств не обнаружено, работа зданий восстановлена.

Криминал и ЧП •   •  2680 просмотра
"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Война •   •  3989 просмотра
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

На трассе Киев-Чоп вблизи Бабина загорелся грузовик, что затруднило движение в одном направлении. Сейчас движение в направлении Ровно разрешено только по одной полосе.

Криминал и ЧП •   •  3900 просмотра
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский

Президент Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Испании и Бельгии, которые подтвердили участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, и обсудили оборонное сотрудничество, интеграцию Украины в ЕС.

Война •   •  5218 просмотра
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский

В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 8 по 10 мая, запретив разведение открытого огня, въезд в лес, курение и сжигание мусора, чтобы предотвратить пожары и трагические последствия.

Общество •   •  4707 просмотра
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

российский диктатор владимир путин воспринимается иностранными государствами как фактический правитель россии, а не демократически избранный, отмечает политолог Горбач. По его словам, мир не готов относиться к путину, как к Гитлеру.

Война •   •  30835 просмотра
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог