Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии
Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира
"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политологЭксклюзив
Популярные
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии
Президент Зеленский обсудил с Президентом Латвии Ринкевичсом консолидацию глобальной поддержки Мирного саммита и поблагодарил Латвию за подписание двустороннего соглашения о безопасности и обязательства ежегодно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины.
Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии
В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира
Украинские аудиогиды и книжные полки уже представлены в 44 странах, включая Финляндию, Канаду, Венгрию, Ирландию, Польшу, Португалию и другие. Они установлены в рамках инициатив по популяризации украинской культуры во всем мире.
"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли
После анонимного сообщения о заминировании зданий Ровенской облгосадминистрации и областного совета взрывных устройств не обнаружено, работа зданий восстановлена.
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии
Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено
На трассе Киев-Чоп вблизи Бабина загорелся грузовик, что затруднило движение в одном направлении. Сейчас движение в направлении Ровно разрешено только по одной полосе.
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Испании и Бельгии, которые подтвердили участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, и обсудили оборонное сотрудничество, интеграцию Украины в ЕС.
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 8 по 10 мая, запретив разведение открытого огня, въезд в лес, курение и сжигание мусора, чтобы предотвратить пожары и трагические последствия.
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
российский диктатор владимир путин воспринимается иностранными государствами как фактический правитель россии, а не демократически избранный, отмечает политолог Горбач. По его словам, мир не готов относиться к путину, как к Гитлеру.