Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира странами мира, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил за подписание двустороннего соглашения по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7. Отдельно отметил обязательства выделять на поддержку Украины 0,25 % ВВП ежегодно.

"Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира странами мира. Поблагодарил Эдгарса за подтверждение его участия в саммите и активное содействие успешному проведению мероприятия", - сообщил Зеленский в Twitter.

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский