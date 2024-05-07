Обговорили консолідацію підтримки Саміту миру: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з Президентом Латвії Рінкевичсом консолідацію глобальної підтримки Мирного саміту та подякував Латвії за підписання двосторонньої угоди про безпеку та зобов'язання щорічно виділяти 0,25% ВВП на підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Обговорили консолідацію підтримки Саміту миру країнами світу, передає УНН.
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Зеленський подякував за підписання двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7. Окремо відзначив зобов’язання виділяти на підтримку України 0,25 % ВВП щороку.
"Обговорили консолідацію підтримки Саміту миру країнами світу. Подякував Едгарсу за підтвердження його участі в саміті та активне сприяння успішному проведенню заходу", - повідомив Зеленський у Twitter.
Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду - Зеленський11.04.24, 13:29 • 23431 перегляд