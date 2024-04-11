Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, указав, что поставил свою подпись под документом вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, пишет УНН.

Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами - написал Зеленский в соцсетях.

Согласно ему, по словам Президента, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - отметил Президент.

Дополнение

Ранее Украина заключила 8 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.