На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян

90% из замороженных активов пойдет на поддержку Украины, а остальное используется для нужд ЕС, ограничиваются лишь частью активов, составляющих 192 миллиарда из возможных 220 миллиардов евро в системе ЕС, оставляя значительную сумму не использованной.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в эфире телемарафона, передает УНН.

Сумма доходов от замороженных российских активов составит от 2,5 до 3 миллиардов евро в год. Речь идет о 90% от суммы, которая останется после удержания Еврокомиссии за управление этими доходами в размере 0,3% от суммы и 10% идет в бюджет Евросоюза и может быть использовано для гуманитарных нужд - говорит Мудра.

Она отмечает, что план Европейского Союза предлагал нейтральным странам, таким как Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, возможность отказаться от покупки оружия и ограничиваться предоставлением гуманитарной помощи.

Конечно, такое соглашение лучше, чем ничего, но для Украины было бы лучше, если бы такие доходы можно было передавать из российских активов, которые хранятся во всех финансовых институтах Евросоюза, а не только в "Euroclear" - говорит Мудра.

По ее словам, принятое решение касается лишь 192 миллиардов евро, которыми владеет на сегодня "Euroclear" - это бельгийский депозитарий ценных бумаг. Тогда как в финансовой системе Евросоюза хранится не менее 220 миллиардов евро.

Такие доходы включали бы и 5,2 миллиарда долларов евро, полученных "Euroclear" от пользования этими деньгами в 2022 и 2023 годах. То есть сумма почти двухлетних доходов остается для их нужд в качестве буфера, подпокрытия теоретических, юридических рисков, которые, со слов "Euroclear", которые они ожидают от России - отметила она.

Напомним,

Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.