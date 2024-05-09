На що будуть використані доходи від заморожених активів росіян

90% із заморожених активів піде на підтримку України, а решта використається для потреб ЄС, обмежуються лише частиною активів, що складають 192 мільярди з можливих 220 мільярдів євро в системі ЄС, залишаючи значну суму не використаною.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у ефірі телемарафону, передає УНН.

Сума доходів від заморожених російських активів становитиме від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Мова йде про 90% від суми, яка залишиться після утримання Euroclear за управління цими доходами у розмірі 0,3% від суми та 10% йде в бюджет Євросоюзу і може бути використано для гуманітарних потреб

Вона зазначає, що план Європейського Союзу пропонував нейтральним країнам, таким як Австрія, Ірландія, Мальта і Кіпр, можливість відмовитись від купівлі зброї та обмежуватися наданням гуманітарної допомоги.

Звісно, така угода є кращою, ніж нічого, але для України було би краще, якби такі доходи можна було передавати з російських активів, які зберігаються у всіх фінансових інституціях Євросоюзу, а не тільки в "Euroclear"

За її словами, прийняте рішення стосується лише 192 мільярдів євро, якими володіє на сьогодні "Euroclear " - це бельгійський депозитарій цінних паперів. Тоді як у фінансовій системі Євросоюзу зберігається щонайменше 220 мільярдів євро.

Такі доходи включали би і 5,2 мільярди доларів євро, отриманих "Euroclear" від користування цими грошима в 2022 і 2023 роках. Тобто сума майже дворічних доходів залишається для їх потреб в якості буферу, підпокриття теоретичних, юридичних ризиків, які, зі слів "Euroclear", які вони очікують від росії