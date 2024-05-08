Euroclear отримав з початку 2024 року 1,6 млрд євро доходу від заблокованих активів рф
Київ • УНН
Euroclear, європейський депозитарій, з початку 2024 року отримав 1,6 млрд євро процентного доходу від понад 200 млрд євро заморожених російських активів.
Заморожені активи росії принесли європейському депозитарію Euroclear від початку року близько €1,6 млрд доходу у якості відсотків. Про це повідомила в інтерв’ю L'Echo новий керівник однієї з найбільших бельгійських розрахунково-клірингових систем Валері Урбан, передає УНН.
Деталі
Європейський депозитарій Euroclear заробив 1,6 мільярда євро відсотків з понад 200 мільярдів євро, що зберігаються на заморожених російських рахунках. Про це свідчать результати першого кварталу 2024 року, повідомила генеральний директор депозитарію Валері Урбен в інтерв'ю газеті L'Echo.
Довідково
Поряд із закликами до конфіскації активів країни-агресора, на практичному рівні в ЄС обговорюється отримання доходів від заморожених фінансових активів росії.
На початку року Рада Європейського Союзу схвалила рішення про отримання доходів від заморожених російських активів в ЄС, - наразі йдеться про зберігання їх на спеціальних рахунках.
Доповнення
Валері Урбен також повідомила, "про понад 100 справ, відкритих у російських судах". Відповідні процеси за словами Урбен, були ініційовані російськими інституційними інвесторами, які вимагають повернути свої гроші.
Ряд юридичних фірм допомагають нам захищатися. Ми продовжуємо боротися
Нагадаємо
Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат висловилися щодо можливого використання російських активів для підтримки України, вказавши, що для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатнє правове підґрунтя та не підривала функціонування міжнародної валютної системи.
Після обговорення війни рф в України і питань економіки, Макрон та Сі пообідали на висоті 2150 метрів08.05.24, 10:13 • 21115 переглядiв