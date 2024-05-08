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Euroclear отримав з початку 2024 року 1,6 млрд євро доходу від заблокованих активів рф

Euroclear отримав з початку 2024 року 1,6 млрд євро доходу від заблокованих активів рф

Київ • УНН

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Euroclear, європейський депозитарій, з початку 2024 року отримав 1,6 млрд євро процентного доходу від понад 200 млрд євро заморожених російських активів.

Заморожені активи росії принесли європейському депозитарію Euroclear від початку року близько €1,6 млрд доходу у якості відсотків. Про це повідомила в інтерв’ю L'Echo новий керівник однієї з найбільших бельгійських розрахунково-клірингових систем Валері Урбан, передає УНН.

Деталі

Європейський депозитарій Euroclear заробив 1,6 мільярда євро відсотків з понад 200 мільярдів євро, що зберігаються на заморожених російських рахунках. Про це свідчать результати першого кварталу 2024 року, повідомила генеральний директор депозитарію Валері Урбен в інтерв'ю газеті L'Echo.

Довідково

Поряд із закликами до конфіскації активів країни-агресора, на практичному рівні в ЄС обговорюється отримання доходів від заморожених фінансових активів росії.

На початку року Рада Європейського Союзу схвалила рішення про отримання доходів від заморожених російських активів в ЄС, - наразі йдеться про зберігання їх на спеціальних рахунках.

Доповнення

Валері Урбен також повідомила, "про понад 100 справ, відкритих у російських судах". Відповідні процеси за словами Урбен, були ініційовані російськими інституційними інвесторами, які вимагають повернути свої гроші.

Ряд юридичних фірм допомагають нам захищатися. Ми продовжуємо боротися

- додала керівник Euroclear.

Нагадаємо

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат висловилися щодо можливого використання російських активів для підтримки України, вказавши, що для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатнє правове підґрунтя та не підривала функціонування міжнародної валютної системи. 

Після обговорення війни рф в України і питань економіки, Макрон та Сі пообідали на висоті 2150 метрів08.05.24, 10:13 • 21115 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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