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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 08:11  •  8035 просмотра

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Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.

Замороженные активы России принесли европейскому депозитарию Euroclear с начала года около €1,6 млрд дохода в качестве процентов. Об этом сообщила в интервью L'Echo новый руководитель одной из крупнейших бельгийских расчетно-клиринговых систем Валери Урбан, передает УНН.

Детали

Европейский депозитарий Euroclear заработал 1,6 миллиарда евро процентов с более 200 миллиардов евро, хранящихся на замороженных российских счетах. Об этом свидетельствуют результаты первого квартала 2024 года, сообщила генеральный директор депозитария Валери Урбен в интервью газете L'Echo.

Справочно

Наряду с призывами к конфискации активов страны-агрессора, на практическом уровне в ЕС обсуждается получение доходов от замороженных финансовых активов России.

В начале года Совет Европейского Союза одобрил решение о получении доходов от замороженных российских активов в ЕС, - сейчас речь идет о хранении их на специальных счетах.

Дополнение

Валери Урбен также сообщила, "о более 100 делах, открытых в российских судах". Соответствующие процессы по словам Урбен, были инициированы российскими институциональными инвесторами, которые требуют вернуть свои деньги.

Ряд юридических фирм помогают нам защищаться. Мы продолжаем бороться

- добавила руководитель Euroclear.

Напомним,

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат высказались относительно возможного использования российских активов для поддержки Украины, указав, что для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточное правовое основание и не подрывало функционирование международной валютной системы. 

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