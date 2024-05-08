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У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України

У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України

Київ • УНН

 • 34452 перегляди

Гіта Гопінат, перший заступник директора-розпорядника МВФ, заявила, що багато країн уважно стежать за дискусіями про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви банку росії, для підтримки України, наголошуючи на необхідності правового підґрунтя та збереженні функціонування міжнародної валютної системи.

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат висловилися щодо можливого використання російських активів для підтримки України, вказавши, що для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатнє правове підґрунтя та не підривала функціонування міжнародної валютної системи. Про це вона сказала на заході "Геополітика та її вплив на світову торгівлю та долар" 7 травня, пише УНН.

Багато країн уважно стежать за дискусією про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви банку росії, для підтримки України. Хоча це повинні визначати відповідні суди та юрисдикції, для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатню правову основу та не підривала функціонування міжнародної валютної системи

- вказала Гопінат.

ЄС прагне забезпечити можливість перших надходжень від заморожених активів рф для України до літа - Єврокомісія07.05.24, 16:00 • 21133 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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