У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат висловилися щодо можливого використання російських активів для підтримки України, вказавши, що для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатнє правове підґрунтя та не підривала функціонування міжнародної валютної системи. Про це вона сказала на заході "Геополітика та її вплив на світову торгівлю та долар" 7 травня, пише УНН.

Багато країн уважно стежать за дискусією про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви банку росії, для підтримки України. Хоча це повинні визначати відповідні суди та юрисдикції, для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатню правову основу та не підривала функціонування міжнародної валютної системи - вказала Гопінат.

ЄС прагне забезпечити можливість перших надходжень від заморожених активів рф для України до літа - Єврокомісія