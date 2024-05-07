ЄС прагне забезпечити можливість перших надходжень від заморожених активів рф для України до літа - Єврокомісія
Київ • УНН
ЄС прагне досягти домовленості для забезпечення здійснення першого платежу із заморожених російських активів в Україну до літа цього року.
У Європейському Союзі наразі триває обговорення питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні з метою забезпечити можливість першого платежу до цього літа, сказав сьогодні в Брюсселі під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, пише УНН.
Пропозиція наразі обговорюється, ми сподіваємося на швидке досягнення угоди між державами-членами, оскільки ціль полягає в тому, щоб забезпечити можливість першого платежу до цього літа
"Було кілька обговорень у Раді (ЄС) у відповідній робочій групі, але також уже й у Coreper. Ще одне, як ми очікуємо, відбудеться завтра. І, як ми вже говорили, ми сподіваємося на швидке досягнення угоди щодо цієї пропозиції", - додав офіційний представник Єврокомісії.
При цьому відповідаючи на прохання прокоментувати слова канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу використання надприбутків від заморожених російських активів, він зауважив, що Єврокомісія "не коментує коментарі".
Шольц підтримує використання заморожених російських активів на закупівлю зброї для України07.05.24, 04:19 • 30332 перегляди