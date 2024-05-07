Шольц підтримує використання заморожених російських активів на закупівлю зброї для України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує використання до 90% заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України.
Канцлер Німеччини підтримує план ЄС використовувати заморожені російські активи для фінансування зброї в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Підтримуючи ініціативу Європейського союзу щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив з пропозицією призначити до 90% доходів, отриманих від таких активів, на закупівлю зброї для України.
Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі
Нагадаємо
У березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував перерахувати 90% доходів від заморожених російських активів до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброї для України.
Додамо
За інформацією, близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який налічує цінні папери та готівку російського центрального банку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).
Шольц закликав партнерів надати Україні більше Patriot з наявних запасів06.05.24, 17:11 • 21446 переглядiв