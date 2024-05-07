Шольц підтримує використання заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

Канцлер Німеччини підтримує план ЄС використовувати заморожені російські активи для фінансування зброї в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Підтримуючи ініціативу Європейського союзу щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив з пропозицією призначити до 90% доходів, отриманих від таких активів, на закупівлю зброї для України.

Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі