Шольц закликав партнерів надати Україні більше Patriot з наявних запасів
Київ • УНН
Шольц закликає партнерів надати Україні більше систем ППО Patriot зі своїх наявних запасів, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.
Необхідно забезпечити, щоб Україні було надано партнерами більше систем протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, зі своїх наявних запасів, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц виступаючи на військовому полігоні у Литві, повідомляє УНН із посиланням на DW.
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Шольц закликав партнерів продовжувати надавати допомогу Україні, зокрема поставками систем ППО Patriot.
"Ми повинні забезпечити, щоб Україні було надано більше можливостей протиповітряної оборони з наявних запасів", - підкреслив канцлер ФРН.
Доповнення
Як писав Bloomberg, Берлін прагне, щоб США передали Києву принаймні ще одну протиракетну систему Patriot, аби посилити протиповітряну оборону України.
Нова ж система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня.