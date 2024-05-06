Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Необходимо обеспечить, чтобы Украине было предоставлено партнерами больше систем противовоздушной обороны, в частности, Patriot, из своих имеющихся запасов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц выступая на военном полигоне в Литве, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Шольц призвал партнеров продолжать оказывать помощь Украине, в частности поставками систем ПВО Patriot.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украине было предоставлено больше возможностей противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - подчеркнул канцлер ФРГ.

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Как писал Bloomberg, Берлин хочет, чтобы США передали Киеву по крайней мере еще одну противоракетную систему Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

Новая же система Patriot от Германии поступит в Украину не раньше конца июня.