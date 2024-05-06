Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  100359 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  106562 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  219856 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209373 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206113 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173405 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113684 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129017 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126572 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119830 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  1015 просмотра
Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Франция отправит своего посла на инаугурацию Путина на следующий шестилетний срок, пишут в СМИ.

Новости Мира •   •  765 просмотра
Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно

Послы Франции и Великобритании были вызваны в мид россии, причем британского посла, по данным росСМИ, вызвали из-за заявлений Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории с использованием британского оружия, а французского посла вызвали по неизвестным причинам.

Новости Мира •   •  918 просмотра
Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно

Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

Германия планирует разместить в Литве постоянную бригаду для усиления восточной обороны НАТО. Развертывание немецкой бригады в балтийской стране идет "полным ходом".

Новости Мира •   •  1244 просмотра
Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривающий ограничения в отношении российского СПГ и "теневого флота"

Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.

Война •   •  2038 просмотра
СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривающий ограничения в отношении российского СПГ и "теневого флота"

Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каллас предстоящий Глобальный саммит мира, оборонные потребности Украины и завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Война •   •  1893 просмотра
Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Российская армия наносит удары по Харькову и его окрестностям, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей прятаться в укрытиях.

Война •   •  2375 просмотра
В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

Украина использует новейшие методы для документирования международных преступлений, совершенных россией во время войны в Украине, что позволяет документировать в режиме реального времени, даже без физического доступа к оккупированным территориям.

Война •   •  2884 просмотра
Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха

Фонд государственного имущества Украины впервые выставляет на продажу конфискованное у российско-греческого олигарха ПАО "ПентоПак", производителя упаковки, со стартовой ценой 203,7 млн грн.

Экономика •   •  2915 просмотра
ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха

Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине

Фон дер Ляйен и Макрон ожидают, что Китай использует все свое влияние на россию, чтобы прекратить ее агрессивную войну против Украины и ограничить поставки товаров двойного назначения в рф, которые попадают на линию фронта в Украине.

Война •   •  3688 просмотра
Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине